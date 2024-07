Pattinaggio velocità all’Oval per le Olimpiadi invernali 2030, Cirio: “rimediato a un errore gravissimo”

TORINO –

“Oggi è un giorno di festa: Torino tornerà a respirare l’atmosfera olimpica. Un risultato pazzesco, frutto di un efficace gioco di squadra, di cui siamo felici. Una grande operazione anche in termini di concordia istituzionale, perché questo territorio ha dimostrato di sapersi muovere in maniera compatta e coesa” dichiara il sindaco Stefano Lo Russo in conferenza stampa, riguardo la notizia che l’Oval di Torino ospiterà il pattinaggio di velocità per le Olimpiadi invernali del 2030, assegnate dal Comitato Olimpico internazionale alle Alpi Francesi. Insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco ha ricostruito le tappe che hanno portato a questo traguardo e il dossier cui ha lavorato l’assessore allo Sport della Città Domenico Carretta.

“Abbiamo rimediato – commenta il presidente Alberto Cirio – a un errore gravissimo: la rinuncia a candidare Torino ai giochi olimpici invernali del 2026. Certo, non eravamo stati noi a prendere quella decisione. Ma con il sindaco ci siamo detti che dovevamo riprovarci ad ogni costo”.

I grandi eventi sportivi in città non finiscono qui, quindi: dopo le Atp Finals e Il Tour De France, respireremo di nuovo aria di Olimpiade in città e questo avrà ripercussioni positive sull’economia di Torino, che sta diventando sempre più turistica.

“Lavoreremo – ha confermato Lo Russo- per fare in modo che anche questo possa diventare un evento diffuso a tutta la città e ai comuni delle valli olimpiche nella traiettoria ideale che congiunge Torino con i siti di gara francesi”.

Foto di Uccio “Uccio2” D’Ago…, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

