570 maiali morti nel rogo dell’allevamento di Sanfront

SANFRONT – Il bilancio dell’incendio nell’allevamento di maiali in via Giannotti a Sanfront è di 570 animali morti e un capannone distrutto. I vigili del fuoco hanno lavorato e monitorato fino a stamattina per evitare che le fiamme, divampate dal tetto dove era presente un impianto fotovoltaico, potessero tornare ad ardere.

L’intervento con 7 autobotti e altrettante squadre di vigili del fuoco ha impedito che il rogo dilagasse intaccando anche il capannone vicino dove sono presenti 800 maiali.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese