Ancora inaccessibile l’ingresso a Torino da corso Maroncelli per il cratere del 10 luglio

TORINO – Sono passati venti giorni dall’apertura del cratere in corso Maroncelli a Torino e l’accesso in città dall’autostrada è ancora impossibile. Quella notte, a causa della rottura di una tubatura, si aprì un cratere che in superficie mostrava un foro di un metro per mezo metro, ma sotto l’asfalto si estendeva in profondità per circa 4 metri.

I lavori si sono prolungati prima per riuscire ad individuare l’esatto punto del guasto, poi per ripararlo e ripristinare il tutto. A 20 giorni dal danno la viabilità è stata ripristinata solo in parte.

La situazione ad oggi

Chi arriva da corso Unità d’Italia in direzione Moncalieri ha una corsia aperta e può quindi immettersi su corso Maroncelli e raggiungere Mirafiori Sud. Chi invece arriva dall’autostrada trova ancora l’uscita dalla rotonda chiusa e deve quindi proseguire fino agli ospedali oppure rientrare su Moncalieri e passare dalle viuzze prima del Sangone.

Le immagini mostrano la situazione attuale, con i lavori che sembrano in realtà quasi conclusi.

