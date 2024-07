Cade da un ponteggio di 8 metri a Pieve Vergonte: muore operaio 41enne

PIEVE VERGONTE – Un’incidente mortale sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 luglio, a Fomarco di Pieve Vergonte. Un operaio di 41 anni, Stefano Bargiga, residente in paese, è caduto da un ponteggio da un’altezza di 8 metri. Immediati i soccorsi che hanno trasportato in elicottero in codice rosso l’uomo all’ospedale di Novara. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Maggiore.

Sul posto, oltre ai carabinieri sono giunti i tecnici dello Spresal Asl Vco per indagare sulla dinamica dell’incidente. Bargiga era molto conosciuto in paese, oltre per essere dipendente dell’impresa edile, anche per il tempo dedicato al sociale e al volontariato.

