Tadej Pogacar supporta Daniel Gianello: «Sono con te, spero di rivederti presto in strada»

Il messaggio è stato inviato sabato 27 luglio alla squadra di Gianello, l’Overall Tre Colli, che ha deciso di condividerlo sul proprio profilo Facebook per mostrare la solidarietà del mondo del ciclismo verso il giovane atleta.

Nel frattempo, le condizioni di Daniel Gianello mostrano segni di miglioramento, seppur molto lenti. «Situazione stabile con febbre che è scesa. I medici concentrati nel far funzionare al meglio i polmoni», ha aggiornato il team attraverso un post. Gianello, che era in ritiro con la squadra a Livigno (Sondrio), è rimasto coinvolto in un incidente sul Bernina, in Svizzera, probabilmente a causa dell’imprudenza di un motociclista che ha effettuato un sorpasso azzardato.

Il giovane ciclista ha riportato gravi ferite, tra cui la frattura di tre vertebre e un edema polmonare. Al momento dell’incidente, Gianello era in compagnia di un compagno di squadra che è rimasto illeso.

La comunità ciclistica internazionale si stringe attorno a Daniel Gianello e alla sua famiglia, sperando in una sua pronta e completa guarigione. Il messaggio di Pogacar rappresenta non solo un gesto di affetto e vicinanza, ma anche un incoraggiamento per il giovane atleta a continuare a lottare.