E’ morto Edoardo Di Mauro, una vita nel cuore dell’arte a Torino

TORINO – E’ morto a Torino Edoardo Di Mauro, anima che ha dedicato tutta la vita al mondo dell’arte. Direttore del Museo di Arte Urbana di Torino, era stato direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti, dove ha anche insegnato e negli anni ’90 della Gam e dei Musei Civici di Torino, nel momento in cui nasceva Artissima e il mese dell’arte contemporanea a Torino.

Nato nel 1960, Di Mauro è sempre stato un vulcano di attività e iniziative, con al centro l’arte come mezzo espressivo e di educazione. Curatore di decine di mostre in spazi dedicati ma anche in luoghi non nati specificamente per l’esposizione artistica, che Di Mauro ha sempre voluto rendere attivi e integrati, portando l’arte per le strade. Da questo concetto nasce anche l’idea del MAU, che ha trasformato Borgo Campidoglio in un museo a cielo aperto con oltre 200 murales realizzati dai più grandi street artist mondiali.

Con il MAU e il suo direttore, da alcuni anni ha collaborato anche Quotidiano Piemontese, realizzando il Piccolo Festival del Cinema Underground Torinese. La redazione di Qp si associa al dolore di chi lo ha conosciuto.

