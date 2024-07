Il sindaco di Torino Lo Russo su Benedetta Pilato: ha mostrato il volto migliore dello sport

TORINO – Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha voluto intervenire sul dibattito che riguarda Benedetta Pilato e la sua gioia per il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi. Nell’intervista del dopogara l’atleta si è detta felicissima del risultato lasciando stupita l’intervistatrice Rai Elisabetta Caporale, perchè le attese per lei erano più alte.

Le polemiche sono poi nate dal commento di Elisa Di Francisco. “C’è o ci fa?”, ha detto la l’ex schermidrice, che poi ha chiesto scusa.

Ora l’intervento del sindaco di Torino che esalta la reazione di benedetta Pilato al suo risultato.

“Dalle Olimpiadi arriva anche una preziosa lezione, per tutte e tutti noi: a ricordarci il valore profondo dello sport è stata una giovanissima campionessa.

Un’atleta che ha definito “il giorno più bello della sua vita” quello in cui ha mancato la medaglia olimpica per un solo centesimo di secondo.

Benedetta Pilato ha mostrato il volto migliore dello sport, la sua capacità di insegnare che la vittoria non è l’unico obiettivo valido, da inseguire a ogni costo. La crescita passa attraverso la consapevolezza del fatto che ogni momento passato a migliorarsi, a condividere una passione con altre persone è prezioso quanto una medaglia, forse ancora di più.

La cultura sportiva che vogliamo contribuire a diffondere, è proprio questa: quella che porta ragazze e ragazzi a comprendere e vivere valori profondi.

Valori che persone come Benedetta Pilato ci ricordano e che possono essere fondamenta di un futuro davvero migliore per tante ragazze e tanti ragazzi”.