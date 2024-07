Ondate di caldo sul Piemonte, bollino rosso fino a venerdì

PIEMONTE – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, la nostra regione si trova sul bordo settentrionale dell’anticiclone nord-africano, esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, e viene lambito dal flusso atlantico che scorre dalla Francia verso il nord delle Alpi e che potrà innescare fenomeni d’instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali sparsi, in possibile veloce transito dai rilievi alpini al resto della regione.

Tra domani e venerdì il parziale cedimento del promontorio anticiclonico, sotto l’avanzata di una debole saccatura atlantica, manterrà ancora una locale instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali che potranno interessare perlopiù le zone a ridosso dei rilievi.

Temperature alte e ondate di caldo

Le temperature rimangono elevate, anche al di sopra della media del periodo, con valori localmente superiori ai 35 °C sulle pianure fino a venerdì. Tanto che la situazione sul Piemonte e in particolare per Torino e alcune province è da bollino rosso.

Condizioni meteo, in questo caso, che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili. Ondata di calore che provoca disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi.

Da sabato il flusso più nord-occidentale atlantico potrà parzialmente attenuare il disagio del caldo afoso.

