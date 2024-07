Come proteggere la pelle dal sole per tutta l’estate

Quando si tratta di protezione solare, non si può prendere la questione alla leggera. Proteggere la pelle durante l’estate non è solo una questione di estetica, ma una vera e propria necessità per la salute. Le creme solari giocano un ruolo fondamentale, perché proteggono la pelle da scottature, eritemi e gravi problemi che si possono sorgere nel corso del tempo, come il melanoma. Vediamo come salvaguardare la pelle dal sole estivo utilizzando le migliori creme solari!

Utilizzare una buona crema solare aiuta a proteggerci dai danni dei raggi UVA e UVB, soprattutto sul viso, dove riduce anche l’insorgenza delle macchie e rallenta l’invecchiamento della pelle. Gli SPF (Sun Protection Factor), infatti, agiscono rafforzando la barriera cutanea, rallentando così l’ossidazione della pelle. Per questo motivo, indossare una crema solare viso in estate, ma non solo, è una delle azioni più efficaci per mantenere la pelle giovane e sana.

In particolar modo, i solari coreani sono rinomati per le loro formulazioni avanzate ed estremamente efficaci. In Corea del Sud, la protezione della pelle dal sole è parte integrante della routine quotidiana e questo non può che riflettersi nella qualità delle loro creme solari. Non a caso, la skincare coreana è famosa per il suo approccio metodico e attento alla cura della pelle, composto da ben 10 passaggi che si concludono con il più importante: la crema solare, per l’appunto. Effettuare una buona skincare routine è ideale per prevenire le macchie solari e mantenere la pelle ben idratata anche durante l’esposizione al sole!

Come scegliere la crema solare giusta

Iniziamo con lo sfatare un mito: la crema solare non deve renderci il viso appiccicoso o darci fastidio. Oggi, infatti, esistono creme leggere e confortevoli, che non lasciano aloni bianchi e sensazioni di pesantezza sulla pelle.

Inoltre, in commercio si possono trovare protezioni solari adatte per ogni tipo di esigenza della pelle. La pelle grassa predilige creme solari dalla texture leggera e opacizzante, mentre se si ha la pelle secca è meglio optare su creme solari molto idratanti e corpose. Esistono anche creme solari antietà che, con i loro ingredienti antiossidanti e antirughe, sono perfette per le pelli più mature.

Per coloro ai quali l’idea di spalmarsi la crema proprio non va giù, è bene ricordare che esistono solari in versione stick, comodissimi da tenere sempre con sé anche quando si passeggia per la città. Una buona soluzione può essere anche un SPF in spray, perfetto per essere riapplicato nel corso della giornata, anche sopra il make-up, e per gli sportivi sempre in azione!

Come applicare correttamente la crema solare

Passiamo a un ultimo aspetto, ma non per questo meno importante. Come si applica la crema solare viso? La prima cosa da tenere a mente è che nella maggior parte dei casi ci sembrerà di esagerare, ma non è assolutamente così! La giusta dose di prodotto per il viso si può calcolare stendendo due strisce, una lungo il dito indice e una lungo il dito medio: questa è la quantità adeguata a coprire viso e collo. Per quanto riguarda il corpo, invece, meglio lavorare area per area, assicurandosi di aver coperto tutti i punti!

La protezione solare va sempre applicata circa 15 minuti prima di esporsi al sole, come ultimo step della skincare, o dopo aver lavato il viso. Durante le giornate in spiaggia, ma anche in montagna o mentre si visita una città d’arte, è importante ricordarsi di riapplicarla ogni 2 o 3 ore, affinché continui ad avere effetto protettivo costante.

A tal proposito, un consiglio è quello di prestare attenzione anche alla dicitura “resistente all’acqua” riportata sull’etichetta. Questa, infatti, non è sinonimo di waterproof! Solitamente le creme solari resistono circa un’ora da quando si è entrati in contatto con l’acqua. È meglio riapplicare il la protezione solare dopo aver fatto il bagno o aver sudato molto.

Come abbiamo visto, le creme solari, soprattutto quelle coreane, offrono una protezione efficace e confortevole. Per questo è bene iniziare a considerare la possibilità di utilizzarle quotidianamente, e non solo in estate o nelle giornate particolarmente soleggiate. Questo tipo di cosmetico, infatti, è perfetto sia per salvaguardarsi dai danni gravi, ma anche per mantenere la pelle giovane, idratata e libera da macchie. Insomma, usare la protezione solare significa a tutti gli effetti investire nella salute della pelle!

