Torino: due turisti si fermano al museo per una visita e vengono derubati

TORINO – La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni gravemente indiziato di furto aggravato su autovettura. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria erano impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori nella zona del Museo dell’Automobile, dove negli ultimi tempi si sono verificati alcuni furti su autovetture di proprietà di turisti in visita quando hanno notato sopraggiungere dai giardinetti di via Richelmy un uomo a bordo di monopattino.

Gli agenti hanno osservato l’uomo avvicinarsi ad una monovolume con targa straniera parcheggiata sul piazzale Fratelli Ceirano e rompere il deflettore anteriore destro con una pietra per poi portare via dall’abitacolo due zaini.

Gli agenti in borghese lo hanno avvicinato mentre controllava il contenuto degli zaini e lui è fuggito attraversando Corso Unità d’Italia in direzione del Po, per poi riattraversare nuovamente, incurante dell’intenso traffico di autovetture. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova per reati inerenti al patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per furto aggravato.

All’uscita dal Museo, i turisti colpiti sono stati avvisati dalla polizia di quanto accaduto durante la loro visita, rientrando in possesso della refurtiva recuperata, in sede di denuncia.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e vige, pertanto, la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

