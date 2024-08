È Maria Cristina Mulè, moglie dell’ex vicesindaco di Città Metropolitana, la vittima dell’incidente a Torrazza Piemonte

CHIVASSO – È Maria Cristina Mulè, 56 anni, residente a Chivasso, moglie dell’ex vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, la donna rimasta vittima di un incidente stradale, stamattina,giovedì 1° agosto, sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, lungo la strada in direzione Saluggia.

Mulè era a bordo di uno scooter e l’impatto tra le due moto sarebbe stato frontale. Per lei non c’è stato scampo mentre il conducente del secondo mezzo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi.

Marocco, consigliere comunale di Chivasso e candidato sindaco in città, ha salutato la moglie con uno struggente post sui social:

“Ci sono storie d’amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte. Bastava poco per far sembrare un po’ tutto più bello, bastava poco per stare bene con te e bastava solo qualche secondo di ritardo per averti ancora qui con noi.

Tra una settimana saremmo partiti tutti insieme per le vacanze e a ottobre avremmo anche festeggiato i 30 anni di matrimonio. Niente da fare, tutti mi dicono di essere forte e di pensare alle nostre figlie. Certo, lo farò! Ora sarai anche in un posto bellissimo, pieno di luce e insieme ai tuoi genitori, ma penso ancora che tra poco rientrerai a casa, con il tuo sorriso e i tuoi occhi stupendi, e questo mi fa ancora più male”. Tanti i messaggi di cordoglio, dalla città metropolitana e dai numerosi gruppi del Movimento 5 Stelle.

