Si finge poliziotto e si fa consegnare da anziana gioielli per un incidente inesistente causato dal figlio

NOVARA – La Polizia di Novara ha ricevuto una chiamata sul N.U.E. 112 da parte di un uomo che segnalava una truffa appena conclusa in danno dell’anziana madre. La donna aveva ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, dicendo di appartenere alla Polizia di Stato, la informava che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale a causa del fatto che stava telefonando alla guida. L’uomo ha comunicato all’anziana che l’unico modo per evitare che il figlio venisse tratto in arresto era quello di pagare i famigliari della vittima con tutto il denaro e gli oggetti preziosi che custodiva in casa, che avrebbe dovuto consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco.

Pochi minuti dopo si è presentato a casa della vittima un giovane, al quale la donna, ovviamente agitata per quanto prospettato, ha consegnato denaro e gioielli.

Gli agenti della Sezione reati contro il Patrimonio sono riusciti a individuare un ragazzo corrispondente alle caratteristiche fornite dalla vittima, intento ad acquistare un biglietto ferroviario e trovato in possesso di tutto il denaro e i gioielli ricevuti pochi minuti prima dall’anziana.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per il reato di truffa pluriaggravata, in concorso con persone allo stato ignote. Trattandosi di soggetto minorenne, residente nell’hinterland della città metropolitana di Napoli e giunto appositamente in questo capoluogo, è stato affidato a una comunità in attesa del successivo riaffido a un genitore.

Nello stesso pomeriggio la refurtiva è stata interamente restituita alla vittima.

L’avviso della polizia

Con l’occasione la Polizia di Stato ricorda a tutti i cittadini di prestare molta attenzione alle telefonate che ricevono. Nessun ente dello Stato chiede denaro al telefono, tantomeno gioielli a parziale pagamento per prestazioni, sanitarie o legali che siano. Parimenti, non vengono mai inviate a casa persone incaricate del ritiro dei beni. Telefonate con richieste di questo genere devono creare un campanello d’allarme nei confronti di chi le riceve, che deve immediatamente interrompere la telefonata e comporre, preferibilmente da un’utenza cellulare, il Numero Unico di Emergenza 112.

