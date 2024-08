Al Museo del Cinema di Torino l’installazione artistica The Square / Rutan del regista Ruben Östlund

TORINO – Il Museo Nazionale del Cinema presenta The Square / Rutan, un’istallazione artistica ideata dal regista svedese Ruben Östlund, per la prima volta esposta fuori dalla Scandinavia, che verrà posizionata dal 27 settembre al 14 ottobre 2024 al piano di accoglienza della Mole Antonelliana (ingresso libero).

L’evento è realizzato in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti e International Filmmaking Academy.

Il 27 settembre 2024 Ruben Östlund riceverà il premio Stella della Mole per il suo indiscusso talento e per la sua capacità di riprendere i suoi personaggi da angolazioni insolite e inedite, capaci di far passare messaggi a diversi livelli e letture.

“Sono felice e onorato di ricevere il premio Stella della Mole e molto entusiasta della collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino – dichiara Ruben Östlund. La storia di Torino come città del cinema e questo grande museo, che non ho ancora potuto visitare ma di cui ho sentito parlare molto, mi hanno spinto a venire in Italia a settembre.

Le opere d’arte “The Square” sono state esposte in modo permanente in quattro diverse città della Svezia e della Norvegia, questa è la prima volta che l’installazione sarà proposta al di fuori della Scandinavia. In questo momento storico è più che mai attuale parlare delle idee che l’installazione rappresenta, della nostra società, di cosa dovremmo fare e quale ruolo ha il cinema in tutto questo. Infine, ma non meno importante, non perdetevi l’inaugurazione dell’installazione e aspettatevi una sorpresa”.

L’installazione del regista svedese

Sul piano fisico, The Square / Rutan è un quadrato di 3x3m tracciato da un led luminoso. Sul piano artistico, “rappresenta uno spazio vuoto in attesa di essere riempito”. All’interno del quadrato ci sono regole ben chiare da rispettare e che implicano l’aiuto reciproco delle persone: si è tutti uguali e con gli stessi diritti. Qui è vietato rubare, far male agli altri e qualsiasi cosa che possa ledere il prossimo.

L’idea di Rutan nasce dal regista Ruben Östlund e da Kalle Boman nel 2015, prima dell’inizio delle riprese del film “The Square”, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2017 e candidato sia all’Oscar che ai Golden Globe come miglior film straniero nel 2018. Inaugurata a Värnamo, in Svezia, il 18 aprile 2015, quest’opera ha poi ispirato il lavoro del regista per l’omonimo film.

Ogni anno, la città di Värnamo celebra il ‘compleanno’ dell’istallazione, organizzando eventi collaterali notturni come concerti, esibizioni di danza e proiezioni, che vengono poi riproposti nelle altre città scandinave che hanno accolto The Square / Rutan in allestimenti permanenti: Grimstad (Norvegia, 2016), Goteborg (Svezia, 2018) e Ängelholm (Svezia, 2018) e ora Torino.

