Motociclista muore nell’alessandrino nell’incidente con un trattore

ALESSANDRIA – Un uomo di 66 anni è morto questa mattina all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria in seguito ad un grave incidente stradale. Nella notte la motocicletta su cui viaggiava si è scontrata con un trattore.

L’incidente è avvenuto sulla statale 10 tra Spinetta Marengo e San Giuliano Vecchio. Soccorso e trasortato in codice rosso in ospedale, non è riuscito a sopravvivere per i gravi traumi riportati. Ora si indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese