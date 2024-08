Le zone del Piemonte più colpite dal maltempo ieri

TORINO – L’ondulazione atlantica di matrice subtropicale ha determinato nel tardo pomeriggio di ieri, rovesci e temporali a ridosso delle vallate alpine, pianura e collina. Colpendo in particolare la città di Torino, con precipitazioni di forte intensità, grandine di grossa dimensione (fino a 4-5 cm) e intense raffiche di vento, che hanno causato danni a automobili e locali. Le precipitazioni più intense si sono registrate a Venaria Reale (TO), dove sono caduti 80,2 mm di pioggia in un’ora.

Abbondanti anche le precipitazioni sulla collina torinese: la stazione di Pino Torinese ha registrato 39 mm di pioggia cumulata in 1 ora e 78,5 mm in 3 ore. Violenti temporali, associati a grandinate di medie dimensioni, hanno interessato anche le pianure del Cuneese. Le precipitazioni cumulate orarie più intense sono state registrate a Saluzzo (47,2 mm) e Villanova Solaro (42,6 mm).

Temporali localmente molto forti si sono verificati anche al confine tra Vercellese e Verbano; le precipitazioni più intense sono state rilevate a Sabbia (VC), con 52,3 mm di pioggia in un’ora.

Altrettanto marcata la risposta del Po, che a Castiglione Torinese (TO) ha subito un incremento di 140 cm in un’ora e mezza.

(Informazioni e dati da Arpa)

