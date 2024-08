Secondo l’ex sindaco di Torino Valentino Castellani sul caso Fondazione Crt occorre chiudere le polemiche e voltare pagina

Secondo l’ex sindaco di Torino Valentino Castellani : “su Fondazione Crt occorre chiudere le polemiche e voltare pagina per evitare il commissario’.

Queste sono le parole espresse da Castellani in una lunga intervista a La voce e il tempo.

Secondo Castellani

Il lavoro della magistratura proseguirà. Torino ha gli anticorpi per chiudere le polemiche sulla Fondazione Crt, per voltare pagina e

rilanciare questa fondamentale istituzione. Penso che sia stato un brutto spettacolo, specie se consideriamo l’alto profilo dei presidenti che avevano guidato

la Fondazione prima dei fatti in discussione. La buona reputazione della Fondazione era legata a nomi come Andrea Comba, Antonio Marocco, Giovanni Quaglia. Io non conosco i dettagli della vicenda su cui sta indagando la magistratura né voglio esprimermi su di essa, ma ho la sensazione che nei mesi passati

sia andata in scena soprattutto un’operazione di potere, anche in conflitto con le istituzioni pubbliche di Torino e del

Piemonte. Un conto è indagare sulle singole persone, un altro conto è commissariare l’ente: non mi pare ci sia alcun bisogno di farlo e lo si deve perciò

evitare. Se oggi gli organi della Fondazione sono formati su indicazione di tutti gli attori locali, l’arrivo di un Commissario del Governo, oltre

all’inevitabile danno di immagine per l’Ente, renderebbe molto più marginale il ruolo del territorio e sarebbe anche un grande impoverimento per la città. Io ritengo che il Governo se ne renda conto e quindi mi auguro che il commissariamento non avvenga. La nuova presidente Poggi si sta muovendo con saggezza e competenza, mi pare che goda del sostegno di tutto il Consiglio di Amministrazione.