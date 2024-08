A Isolabella va a fuoco il capannone di una cooperativa agricola: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

ISOLABELLA – È durato tutta la notte, e fino all’alba di questa mattina, l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a domare il vasto incendio divampato in un capannone della cooperativa agricola di via Valfenera. La situazione, tuttavia, non è ancora del tutto risolta e il fienile brucia ancora.

Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura e sono state numerose le squadre di vigili intervenute sul posto tra cui quelle di Riva presso Chieri, Chieri e Torino Centrale. Presenti anche i carabinieri di Chieri per le indagini volte a risalire alle cause del rogo. Nessuna ipotesi al momento è esclusa.

Notizia in aggiornamento

