Elisa Longo Borghini nona nella gara in linea di ciclismo femminile alle Olimpiadi di Parigi

Elisa Longo Borghini, non é riuscita a bissare il bronzo a Rio e a Tokyo nella gara in linea di ciclismo femminile, dato che ha chiuso al 9o posto, staccata di 3’05” dalla vincitrice nella gara che si é svolta alle Olimpiadi di Parigi.

La gara é stata vinta dalla statunitense Kristen Faulkner davanti alle favorite l’olandese Marianne Vos e la belga Lotte Kopecky.

L’altra piemontese Elisa Balsamo é arrivata in 54a posizione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese