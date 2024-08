Si ferisce a una gamba: alpinista in cordata sul Monte Rosa salvato dal soccorso alpino del Piemonte

MONTE ROSA – Salvataggio a 4.610 metri per un alpinista in cordata in discesa da Punta Nordend, la seconda vetta per altezza del Monte Rosa, che si era procurato una ferita a una gamba e non era più in grado di scendere a valle. A dare l’allarme, intorno alle 10 di questa mattina, i compagni dell’alpinista.

L’uomo è stato salvato dal soccorso alpino de Piemonte durante una operazione non facile per il recupero, visto il punto. Presente sul posto anche l’eliambulanza del 118; l’alpinista ferito è stato stabilizzato e in seguito trasferito in ospedale per le cure del caso e ricoverato.

Gli altri interventi del soccorso alpino del Piemonte

Nella sola giornata di oggi sono stati ben 17 gli interventi effettuati dal soccorso alpino piemontese.

Nel pomeriggio, a breve distanza uno dall’altro, si sono registrati due interventi a causa di incidenti a persone che praticavano canyoning. Il primo intorno alle 14 per una donna francese con una sospetta lussazione a una spalla, che si era procurata durante la discesa della Forra di Caprie (Torino).

Una squadra di terra è stata sbarcata col verricello per stabilizzare l’arto, visto il forte dolore; la donna è stata condotta in ospedale.

L’altro intervento è stato al Canyon delle Fuse a Ormea (Cuneo) sempre per un incidente in forra. A rimanere ferita a una caviglia un’altra donna.

