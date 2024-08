Piemonte, da oggi via all’ordinanza per lo stop al lavoro nelle ore più calde della giornata

PIEMONTE – A partire da oggi, entra in vigore la nuova ordinanza che prevede lo stop al lavoro nelle ore centrali della giornata, nei giorni con un livello di rischio alto per il forte caldo.

Il provvedimento è stato firmato la scorsa settimana dal Presidente della Regione Alberto Cirio ed interessa i lavoratori nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e affini, impegnati in attività che vengono classificate come “attività fisica intensa”. L’ordinanza sarà valida in quelle giornate in cui la mappa del rischio (pubblicata dall’Inail a questo link) riferita ai lavoratori esposti al sole segnali un livello di rischio alto.

L’attività lavorativa verrà dunque sospesa nelle ore più calde, in particolare dalle 12:30 alle 16:00, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese