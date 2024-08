Invasione di campo nell’amichevole tra Juventus e Next Gen, finita 4-0 – VIDEO

TORINO – È terminata 4-0 l’amichevole tra la Juventus e Next Gen all’Allianz Stadium che ha aperto le sue porte per l’amichevole in famiglia. Un modo per dare la carica alle due squadre che stanno per iniziare la stagione, la Next Gen in Coppa Italia l’11 agosto, la Prima Squadra in casa con il Como il 19.

Durante la partita, alla soglia del 56′, c’è stata una improvvisa invasione di campo che di fatto ha interrotto la partita.

La partita

La Prima Squadra bianconera fa vedere belle giocate e un’intesa che cresce, in attesa del test, decisamente impegnativo, di domenica con l’Atletico Madrid a Goteborg.

La Next Gen di Montero prosegue la sua marcia di avvicinamento al via della stagione in Coppa Italia di categoria.

Il match si è svolto su due tempi da mezz’ora, e il tantissimo pubblico sugli spalti dell’Allianz Stadium (praticamente esaurito) ha potuto vedere quattro gol, due per tempo: di Danilo il primo al 26’, bravo a sfruttare un rimpallo, di Weah quattro minuti dopo, al termine di una bella percussione personale.

E poi ripresa dalle grandi giocate: al 39’ Yildiz la mette in buca dopo azione da calcio d’angolo, al 43’ la perla di Kephren Thuram, che illumina con una gran conclusione a giro.

