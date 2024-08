Le persone al centro della strategia digitale di Torino: per ridurre il gap del “digital divide”

TORINO – Cittadini e territorio sono al centro della strategia digitale della Città di Torino che si propone di intercettarne i bisogni per progettare, sviluppare, erogare e promuovere servizi che dovranno essere sempre più semplici, personalizzati ed efficaci.

Questa mattina la Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora alla Transizione digitale Chiara Foglietta di concerto con l’assessore ai Sistemi informativi e Cybersecurity Marco Porcedda, il piano d’azione per il prossimo quadriennio.

Il documento, dal titolo ‘Per una città Citizen centric’ si propone, partendo dall’analisi dei contesti europei, nazionale e locale e della situazione attuale, di definire il modello e gli obiettivi dell’amministrazione comunale nel prosieguo della trasformazione digitale, tanto nei servizi offerti alla cittadinanza, quanto nei processi interni all’amministrazione stessa.

“Lo scenario tecnologico è in costante e rapida evoluzione – spiega l’assessora alla Transizione digitale Chiara Foglietta -. E’ necessario accompagnare questo cambiamento pianificando azioni mirate a mitigarne i rischi e massimizzarne i benefici, contrastando il ‘digital divide’ e accrescendo le competenze, lavorando per creare una cultura organizzativa che conduca a una visione digitale della Città condivisa e diffusa”.

“La transizione digitale – aggiunge l’assessore ai Sistemi informativi e Cybersecurity Marco Porcedda – è senz’altro alleata della pubblica amministrazione nell’erogare servizi alla cittadinanza e nel favorirne la partecipazione. Il nostro compito, in uno scenario in costante evoluzione, è quello di garantire la privacy e la sicurezza dei dati e di prevenire i possibili rischi, supportando le cittadine e i cittadini affinché diventino sempre più consapevoli e in grado di cogliere le opportunità del digitale, a partire dai servizi offerti dall’amministrazione comunale”.

Sono quattro i pilastri individuati quali obiettivi strategici per il modello di trasformazione digitale della Città di Torino: insieme alla centralità della persona e la relazione con il territorio, il valore dei dati, la sicurezza e la resilienza dei servizi digitali e l’Amministrazione digitale.

Le azioni del piano, volto ad accelerare la digitalizzazione di servizi, dovranno avere al centro le persone e la relazione con il territorio e garantire un’interazione accessibile e personalizzata, con strumenti intuitivi e di sviluppo delle competenze digitali mirati a intercettare i bisogni dell’utenza e in grado di ridurre il gap del ‘digital divide’.

Decisivo sarà valorizzare il ruolo e l’importanza dei dati nei processi decisionali per ottimizzare priorità e scelte, sia strategiche che progettuali, della Città. Essi rappresentano sempre di più un patrimonio importante e fondamentale a disposizione di una pubblica amministrazione che deve averne cura, strutturandoli, correlandoli e mantenendoli sempre aggiornati, secondo il paradigma degli open data, in modo da facilitarne l’utilizzo e l’elaborazione da parte di imprese e associazioni, beneficiando così delle loro potenzialità.

Occorrerà – all’interno di un sistema capace di resistere all’impatto di eventi imprevedibili, come lo è stata l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus – offrire ai cittadini e alle imprese servizi digitali performanti e di qualità, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione dei dati. In questo senso il lavoro sarà focalizzato sul potenziamento e l’efficientamento delle infrastrutture informatiche e di rete e della relativa cybersecurity.

Completa il quadro la necessità di portare a termine la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi interni all’ente, orientati verso una maggior efficienza e produttività, e facendo del digitale il paradigma nativo alla base dello sviluppo e della gestione di procedure e servizi progettati per soddisfare le esigenze dell’utenza e resi disponibili attraverso sistemi e software performanti e sicuri.

Lo strumento per raggiungere gli obiettivi strategici prefissati è la ‘Piattaforma Digitale della Città’: il suo sviluppo permetterà di soddisfare le crescenti esigenze digitali e di ottimizzarne l’efficienza operativa, integrando al tempo stesso i principi di sostenibilità ambientale. In questa direzione va, per fare un esempio, l’evoluzione in atto dell’infrastruttura di rete comunale, che sta al momento completando la migrazione su sistemi di tipo ‘cloud’.

Tutti gli aspetti di cui si compone l’attività della Città di Torino saranno coinvolti dalla strategia digitale predisposta dall’amministrazione comunale: dai servizi alla persona a quelli forniti a imprese e professionisti, dalla gestione delle relazioni col pubblico allo sviluppo delle competenze digitali, dal governo dei dati alla sicurezza informatica, dall’evoluzione infrastrutturale alla digitalizzazione di processi interni ed esterni, per fare dell’Ente una realtà sempre più efficiente, vicina e accessibile alle persone.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese