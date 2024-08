Cerca di rubare un’auto, non ci riesce e rapina l’abitazione di una donna a Biella: arrestato

Un 37enne è stato arrestato a Biella per rapina. Nei giorni scorsi l’uomo si era aggirato per le vie di Chiavazza cercando di forzare la portiera di un’auto in sosta; non riuscendosi, aveva ripiegato su un appartamento. Dopo essersi introdotto nell’abitazione, il 37enne aveva minacciato la donna proprietaria di casa e, dopo averla picchiata, aveva raccolto delle banconote ed era fuggito.

Gli agenti sono risaliti alla sua identità grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all’accesso alle telecamere di videosorveglianza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese