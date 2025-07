Sciopero nazionale dei treni in corso

PIEMONTE – Possibili disagi in vista per chi viaggia in treno anche nella giornata di oggi.

Dalle 21:00 di ieri, lunedì 7 luglio, è scattato infatti lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base fino alle 18:00 di oggi. Nelle Ferrovie dello Stato è coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale ha avuto impatti sulla circolazione ferroviaria, comportando cancellazioni totali o parziali di treni Frecce, Intercity e regionali. Per il trasporto Regionale, sono stati garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9.

I servizi minimi garantiti dal sito di Trenitalia

