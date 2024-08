Che ci fa una volpe in Vanchiglietta a Torino? Il video sul gruppo Facebook

TORINO – Ma che ci fa una volpe a Vanchiglietta? Se lo saranno domandati in tanti dopo che un passante ha filmato nella notte un esemplare di Vulpes vulpes aggirarsi guardinga e spaesata tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Il video, realizzato all’angolo tra lungo Dora Voghera e via Monte Santo, ha suscitato l’interesse e la curiosità di molti che hanno reagito e commentato sul gruppo Facebook “Sei di Vanchiglietta Se…“.

Alcuni si dicono spaventati, altri ironizzano che non si tratta una tigre del Bengala, altri ancora preoccupati per l’incolumità dell’animale sottolineano il fatto che ha fame. Sicuramente, dopo i cinghiali, un altro inaspettato incontro con la natura selvatica in città

