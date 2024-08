I consigli della Polizia di Stato per una partenza sicura per le vacanze

PIEMONTE –

In occasione delle partenze per le mete turistiche e del Ponte di Ferragosto, si richiamano ancora una volta l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio nei prossimi giorni affinché vengano adottati comportamenti di guida prudenti prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

• Prima di partire:

– controllare l’efficienza del veicolo;

– sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e alcool;

– essere sufficientemente riposati;

– informarsi sulla situazione del traffico,

• Durante il viaggio:

– tenere allacciate le cinture di sicurezza.

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”.

– non distrarsi durante la guida (soprattutto con il telefonino).

– fare soste frequenti.

– moderare la velocità;

– mantenere la distanza di sicurezza;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla destra.

• Durante le soste:

– accertarsi di aver effettivamente chiuso le portiere del proprio veicolo e non limitarsi all’uso del telecomando. Questo per evitare di rimanere vittime di malviventi che usando dei dispositivi elettronici chiamati jammer inibiscono il segnale di chiusura delle portiere del telecomando del proprio veicolo.

Si raccomanda a tutti i conducenti in viaggio di usare la massima prudenza e di mantenersi costantemente informati sulla situazione della percorribilità di strade ed autostrade, non potendosi escludere locali disagi e provvedimenti di regolazione del traffico. Notizie sempre aggiornate sono disponibili tramite il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web https:// www.stradeanas.it/it traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI Anas Plus”, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 “Pronto Anas” per informazioni sull’intera rete Anas.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese