Stop ai treni tra Trofarello e Asti dal 17 al 30 agosto, ecco tutte le modifiche sulla linea ferroviaria

Dal 17 al 30 agosto nella tratta ferroviaria Trofarello-Asti non circoleranno treni. A comunicarlo è la Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che “ha programmato una serie di interventi sulla linea Torino-Genova, in particolare nella tratta Trofarello-Asti.

Da Torino, Trofarello sarà comunque raggiungibile in treno grazie alle linee del Servizio Ferroviario Metropolitano.

Ci saranno bus sostitutivi?

Sì, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Trofarello e Asti per i regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova e per la linea SFM 6 (Torino-Asti) con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea. Tuttavia Trenitalia mette le mani avanti e ricorda che ” il servizio bus può subire modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio”.

Le altre deviazioni

Continuano da Fs: “i treni Intercity Torino-Salerno, Bardonecchia/Torino-Genova, Torino-Genova/Savona e i treni Intercity Notte delle relazioni Torino-Salerno, Torino-Reggio Calabria e Torino-Lecce, subiranno deviazioni tra Torino e Genova con conseguente perdita di alcune fermate e allungamento dei tempi di percorrenza. Previste corse bus per le fermate soppresse”.

Perché lo stop?

“Saranno eseguite delle lavorazioni di manutenzione che interesseranno l’armamento e le opere civili, attività che rientrano nel più ampio progetto di velocizzazione della linea Torino-Genova. Proprio per consentire lo svolgimento delle attività, sarà necessario interrompere la circolazione nel tratto interessato per tutto il periodo interessato dai lavori”.

