A Cocconato da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre si potrà bere tanto vino: c’è Go Wine

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Cocconato ci sarà la 23° edizione di Cocco Wine. L’evento è organizzato da Go Wine con la collaborazione del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e il Comune di Cocconato.

Venerdì 30 agosto

Il primo giorno sarà un’anteprima: il giornalista Antonio Paolini guiderà una degustazione di approfondimento sull’annata 2022 della Barbera d’Asti Superiore di Cocconato.

Alle 19,45 ci sarà il “Salotto di Cocco…Wine”; nell’area all’aperto presso il locale Cocconato bell’e buono di Alberto Marchetti ed in collaborazione con Igor Macchia, chef del Ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese, ogni cantina presenterà un vino speciale, che sarà abbinato ad alcuni piatti studiati appositamente per l’occasione.

La serata si svolgerà su due turni: ore 19.45.00 e 21.30.

Sabato e domenica

Sabato 31 agosto si aprirà ufficialmente il banco d’assaggio di “Cocco Wine”, con vini delle cantine di Cocconato, di Monferrato e delle Isole di Vino tematiche, accompagnati da stand gastronomici.

Domenica alle 17,00 sarà proposta una degustazione guidata di approfondimento dedicata al vitigno nebbiolo nel nord ovest del Monferrato astigiano (aperta al pubblico).

I costi

Il costo della degustazione per le giornate del 31 agosto e 1 settembre è di 16 euro (con riduzione a 14 euro acquistando online il biglietto sul sito entro il 28 agosto); 12 euro per la riduzione Soci Go Wine e associazioni di settore.

