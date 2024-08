Cibo scaduto all’ospedale di Chivasso, alcune scadenze sarebbero state corrette a penna

CHIVASSO – Cibo scaduto sarebbe stato servito a pazienti e dipendenti dell’ospedale di Chivasso. In alcuni casi la data di scadenza sarebbe stata corretta a penna sulle confezioni. A segnalare quanto accaduto una circolare interna dell’ospedale, che invita i dipendenti a prestare attenzione.

Il servizio mensa in ospedale è ovviamente gestito da una ditta esterna in appalto e ora i sindacati chiedono chiarezza. Cgil, Cisl, Uil e Nursind hanno chiesto un incontro urgente all’Asl To4, alla presenza dei responsabili della Dussman, la ditta che gestisce il servizio in appalto. Nei mesi scorsi il Nursind aveva proposto un sondaggio tra i lavoratori degli ospedali del Canavese sulla qualità della mensa e il 90% dei dipendenti aveva bocciato il servizio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese