A Grugliasco trovato un pastore maremmano legato ad una panchina, era senza microchip

GRUGLIASCO – Animali abbandonati a Grugliasco. Nei giorni scorsi il sindaco Gaito aveva denunciato l’aumento del fenomeno. Ci sono però due storie particolari tra le altre che vogliamo raccontarvi. Il 16 luglio scorso, nel tardo pomeriggio, in una zona centrale della città, un uomo ha trovato un cucciolo di cane pastore che si era infilato dentro un giardino privato e lo ha portato alla polizia. Da un controllo effettuato in comando si è scoperto che il cane era sprovvisto di microchip. A recuperare il cane sono stati i volontari del canile Oasi di Settimo che lo hanno portato all’Università per gli accertamenti.

L’ultimo ritrovamento, in ordine di tempo, è stato nella serata del 17 luglio scorso, quando è giunta alla centrale operativa una richiesta per il recupero di un cane legato a una panchina in un giardino pubblico, in viale Radich, a borgata Paradiso. La pattuglia è intervenuta e nel luogo indicato dall’intervento ha notato una donna con un cane al guinzaglio che ha riferito di avere trovato il cane legato alla panchina. Probabilmente l’animale era scappato e qualcuno trovandolo, l’ha legato alla panchina del giardino non sapendo come procedere. Anche in quest’occasione è stato allertato il servizio di recupero cani del canile di Settimo. Si trattava di un cane adulto, pastore maremmano e ben tenuto. Non aveva nessuna medaglietta al collo col nome o il numero del proprietario.

