Dal 10 agosto tram della linea 4 limitati in corso Unione Sovietica / via Filadelfia

TORINO – Come comunicato da Gtt, terminati i lavori IREN per il teleriscaldamento, per consentire il proseguimento dei lavori di rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica e la modifica delle banchine di fermata che in questa fase interessano il tratto tra piazzale San Gabriele da Gorizia e via San Marino, a partire da sabato 10 agosto 2024 fino a nuova comunicazione i tram della linea 4 saranno limitati in corso Unione Sovietica angolo via Filadelfia.

In particolare:

Direzione strada del Drosso: i tram seguono il percorso normale fino in corso Unione Sovietica angolo via Filadelfia, dove terminano il servizio passeggeri presso la fermata n. 2533 – “Filadelfia” e proseguono fuori servizio.

Direzione Falchera: i tram effettuano servizio passeggeri dal capolinea provvisorio di corso Unione Sovietica angolo corso Sebastopoli (fermata n. 2532 – “Sebastopoli”) da dove proseguono per corso Unione Sovietica, percorso normale fino al capolinea di Falchera.

Come già avvenuto per la precedente limitazione dei tram in corso Lepanto (attiva fino al 9 agosto), saranno in servizio bus sostitutivi (linea 4N) sul tratto strada del Drosso – via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II.

Direzione via Sacchi / corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea in corso Unione Sovietica dopo strada Castello di Mirafiori presso la fermata n. 1073 – “Castello di Mirafiori” i bus proseguono per corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, corso Turati, via Sacchi, dove terminano il servizio passeggeri presso la fermata n. 253 – “Porta Nuova” (fermata di interscambio per proseguire con i tram in direzione centro / Falchera).

Direzione strada del Drosso: i bus effettuano servizio passeggeri da via Sacchi dopo corso Vittorio Emanuele II (fermata n. 3492 – “ Porta Nuova”) da cui proseguono per via Sacchi, corso Turati, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, inversione di marcia alla rotatoria di corso Unione Sovietica angolo strada del Drosso, corso Unione Sovietica (capolinea dopo strada Castello di Mirafiori).

FERMATE DI INTERSCAMBIO TRAM / BUS IN DIREZIONE STRADA DEL DROSSO

n. 274 – “Sebastopoli”

n. 2533 – “Filadeflia”

n. 3492 – “Porta Nuova”

FERMATE DI INTERSCAMBIO TRAM / BUS IN DIREZIONE FALCHERA

n. 1112 – “Sommeiller”

n.114 – “Pastrengo”

n. 1916 – “Stati Uniti”

n.253 – “Porta Nuova”.

