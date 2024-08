Perquisita la pizzeria di Chiomonte dove lavorava Mara Favro, scomparsa da cinque mesi

CHIOMONTE – Continuano senza sosta le indagini per la scomparsa di Mara Favro, la donna di 51 anni di cui non si hanno più notizie dalla sera del 7 marzo.

Madre di una bambina di nove anni con cui viveva a Susa, è scomparsa dopo aver lasciato la pizzeria di Chiomonte dove lavorava da poco più di una settimana.

E proprio in quella pizzeria sono tornati, nella mattinata di ieri, i carabinieri. Con i vigili del fuoco hanno effettuato controlli e rilievi nei locali e nella cantina in cerca di tracce biologiche della donna. Ai microfoni della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”, il titolare Vincenzo Milione, detto Luca – indagato con l’ex dipendente Cosimo Esposto per omicidio e occultamento di cadavere dalla procura di Torino -, si è dichiarato tranquillo: “Meglio così, che controllino. Anche quando passarono con i cani molecolari dissi di entrare”.

Gli ultimi messaggi di Mara

Gli investigatori nel corso delle indagini hanno ascoltato, oltre al gestore della pizzeria in cui lavorava, altre persone informate dei fatti, tra cui un conoscente della donna con cui la 51enne, la mattina dell’8 marzo, alle 6.21, aveva scambiato dei messaggi su WhatsApp.

Nei messaggi, mandati in onda durante una puntata del programma tv Chi l’ha visto?, si intuisce come l’esperienza di lavoro di Mara non fosse per nulla appagante. Anzi, la donna aveva intenzione di lasciare il locale in cui lavorava da otto giorni proprio perché non si trovava bene.

“Voglio mollare la pizzeria…”, si legge nell’ultimo messaggio dal cellulare di Mara Favro alle 6:20 dell’8 marzo.

