Auto a fuoco a Torino, non ci sono feriti

TORINO – Un’auto in transito è andata a fuoco oggi a Torino in corso Marche. L’auto era diretta in corso Francia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’aiuto della Croce Reale di Venaria.

L’incendio è stato spento e non si registrano feriti.

Foto di Walter Candela

