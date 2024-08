Siu dimessa dall’ospedale, la sua testimonianza non chiarisce cosa è accaduto

BIELLA – Soukaina El Basri, conosciuta sui social come Siu, è stata dimessa dall’ospedale di Ponderano dopo una lunga degenza ed è tornata a casa dai familiari. La sua abitazione è ancora sotto sequestro dopo i fatti del 16 maggio.

Quel giorno la ragazza era stata accompagnata in ospedale a Biella per un forte dolore al petto ed entrambi avevano raccontato che era caduta in casa. La versione però non ha convinto i medici, che hanno allertato la polizia. Intanto la ragazza aveva perso conoscenza per poi essere operata a Novara e cominciare la lunfa degenza.

Il marito, Jonathan Maldonado, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ma poi il giudice non ha convalidato l’arresto, disponendo tuttavia il divieto di avvicinamento alla moglie e l’obbligo di dimora.

Dopo le dimissioni dall’ospedale Siu è stata ascoltata dalla procuratrice di Biella ma la sua testimonianza non avrebbe chiarito cosa è effettivamente accaduto il 16 maggio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese