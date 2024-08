Due spaccate nella notte a Torino e quattro persone arrestate

TORINO – Nelle scorse ore la Polizia ha arrestato a Torino quattro persone per spaccate.

La prima spaccata in un’agenzia di viaggi, di corso Casale a Torino. Il colpevole, un ragazzo appena diciannovenne, arrestato alle prime ore del mattino. Arrivati sul posto i poliziotti, dopo una segnalazione avuta da parte del vicinato, hanno trovato il giovane che nel frattempo, aveva messo a soqquadro tutta l’agenzia.

Sempre grazie alla segnalazione cittadina, è stato possibile recuperare 3 pc e 2 notebook rubati nella notte, in un negozio di computer in via Botticelli, a Torino. Anche qui, sono stati arrestati tre giovani, tutti tra i 26 e i 30 anni.

Prima hanno sfondato la vetrina del negozio con un tombino e all’arrivo dei carabinieri, i tre sono stati trovati mentre cercavano di spartirsi il bottino.

