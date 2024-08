In corso i lavori che tengono chiusa per tutto agosto la metropolitana di Torino

TORINO – Sono in corso i lavori di ammodernamento della Metropolitana di Torino che hanno reso necessaria la chiusura totale del servizio per tutto agosto.

I lavori in corso sono tutti finalizzati a rendere l’attuale metropolitana più efficiente. L’implementazione del nuovo sistema di segnalamento rappresenta un importante investimento per il futuro, volto a migliorare la mobilità dell’area metropolitana: maggiore capacità di trasporto con transiti dei treni in stazione più ravvicinati, orari di esercizio prolungati, riduzione degli interventi manutentivi e quindi dei costi. Il cambio di tecnologia si è reso necessario per poter immettere in linea il nuovo materiale rotabile necessario per coprire il prolungamento fino a Cascine Vica.

4 nuove stazioni

L’obiettivo è completare entro la fine del 2025 le opere infrastrutturali per mettere in esercizio la linea nel I trimestre 2026 con ulteriori 3,4 km e 4 nuove stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica a cui sarà annesso un parcheggio di interscambio interrato in prossimità della tangenziale) rinnovando al tempo stesso il sistema di segnalamento dell’intera linea in modo da poter accogliere il nuovo materiale rotabile di produzione Alstom (4 unità da 52m).

Ricordiamo che per tutto agosto è attivo il sistema di navette sostitutive.

