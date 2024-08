Ritrovata la donna con tre figli di 6, 5 e 3 anni che si era persa a 2000 metri in montagna in Val d’Ossola

BOGNANCO – Si sono perse le tracce di una donna e dei suoi tre figli di 6, 5 e 3 anni che sono partiti per un’escursione in montagna e non hanno fatto ritorno. La donna era alloggiata al rifugio Il Dosso con i bambini, nel territorio di Bognanco, in Val d’Ossola.

In serata non ha fatto ritorno e sono state attivate le ricerche con i volontari della locale stazione e con il Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Aggiornamento: grazie all’intervento del soccorso alpino la donna e i bambini sono stati ritrovati. Erano a oltre 2000 metri di altezza, tra il primo e il secondo lago del Paione. Stanno tutti e quattro bene e sono stati riaccompagnati ai 1700 metri del rifugio di cui sono ospiti da venerdì.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese