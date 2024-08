Domani in visita al carcere di Torino una delegazione di avvocati e cittadini

TORINO – Nella mattinata di domani, una delegazione di avvocati e cittadini farà visita alla Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno”, per iniziativa del Dipartimento Carcere del Movimento Forense, dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta, con il sostegno del Consiglio dell’Ordine forense di Torino.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle tradizionali visite ferragostane che da anni i radicali promuovono, insieme alle associazioni forensi e alle reti civiche attive nella tutela dei diritti. Un’esigenza tanto più necessaria e urgente in un periodo storico segnato dalla questione carceraria, con il triste primato di suicidi e di atti autolesivi registrato in questi drammatici sette mesi dell’anno, sia tra la popolazione detenuta che tra il personale di custodia.

Richiamando sul tema l’attenzione di tutta l’opinione pubblica, oltre che degli operatori del settore giudiziario a tutti i livelli, magistratura inclusa, i promotori richiamano con forza le parole nettissime pronunciate lo scorso 24 luglio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ennesimo discorso sulle condizioni della detenzione in Italia, che ha definito «Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile, qual è, e deve essere, l’Italia. Il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale».

