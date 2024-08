Il calendario scolastico 2024-2025 in Piemonte: l’inizio e la fine delle lezioni e le vacanze

PIEMONTE – La Regione ogni anno approva il calendario scolastico. Le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da mercoledì 11 settembre 2024 a sabato 7 giugno 2025, per un totale di 205 giorni negli istituti in cui le lezioni si tengono anche al sabato, mentre sono 171 i giorni per le scuole dove si resta in classe fino al venerdì. In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia hanno facoltà di anticipare l’inizio dell’attività didattica, che terminerà lunedì 30 giugno 2025.

Calendario anno scolastico 2024-2025 La Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno 2024-2025 (delibera di Giunta regionale 20 marzo 2024 n. 4-8323) per garantire alle istituzioni scolastiche tempi adeguati di programmazione e organizzazione dell’attività didattica. Le vacanze La proposta di calendario è stata condivisa nell’ambito della Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa: i giorni di attività didattica si ridurranno di un giorno, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione. – venerdì 1° novembre, in occasione della festa dei Santi – da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio per le vacanze di Natale (le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio) – da sabato 1° marzo a martedì 4 marzo per le vacanze di Carnevale – da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile per le vacanze di Pasqua – venerdì 25 aprile per la Festa della Liberazione – da giovedì 1° maggio a sabato 3 maggio per la Festa dei Lavoratori – lunedì 2 giugno per la Festa della Repubblica

