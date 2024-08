Piemonte: ondate di calore con valori più elevati della media soprattutto in montagna

Secondo Arpa Piemonte a partire dal 8 agosto 2024 il transito sul Piemonte di una massa d’aria di origine nordafricana ha determinato un incremento di temperature, più sensibile in quota, con valori al di sopra della media del periodo. In particolare, nella giornata di sabato 10 agosto, il radiosondaggio di Cuneo Levaldigi ha riportato uno zero termico di 5206 m (quota in atmosfera libera oltre la quale le temperature non superano gli zero gradi Celsius), il valore più alto dal luglio 2020 e di poche decine di metri inferiore al record del 2015 di 5296m.

Il termometro della stazione meteo di Capanna Margherita (Punta Gnifetti, 4554 m slm) sabato 10 agosto ha registrato una temperatura massima di 9,0 °C prossima ai valori record di 9,3 °C del 2015 e 9,2 °C dello scorso anno.

A quote inferiori gli estremi di temperatura non si sono avvicinati a valori record per gli elevati tassi di umidità che caratterizzano questa annata. L’elevato contenuto di vapor acqueo in atmosfera riduce infatti l’escursione termica giornaliera abbassando le temperature massime, ma aumentando i valori minimi notturni, con conseguente disagio fisiologico.

Il Direttore Generale dell’Agenzia Secondo Barbero e alcuni tecnici esperti di Arpa Piemonte il 9 agosto scorso sono stati a Capanna Margherita. Secondo Barbero: “Da Capanna Margherita, dove Arpa Piemonte ha una stazione meteo che è la seconda più alta d’Europa ed è l’osservatorio più alto d’Europa, si può osservare che l’abbondante copertura nevosa ancora presente alle alte quote si sta trasformando e riducendo rapidamente liberando grandi quantità di acqua di fusione; il ghiaccio libero dalla neve risulta esposto a forte fusione, contribuendo alla riduzione delle masse glaciali”.

