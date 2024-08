A Ivrea, arriva il 6 settembre la quarta edizione del Festival Book San Gaudenzio

IVREA – A Ivrea, si festeggia la Giornata Mondiale della Lettura con il “Festival Book San Gaudenzio”, giunto ormai alla sua quarta edizione.

Il prossimo 6 settembre, in occasione della “Giornata Internazionale della Promozione della Scrittura Read a Book Day”, prenderà il via la quarta edizione del “Festival Book San Gaudenzio”. L’evento, patrocinato dalla Città di Ivrea, da Torino Città Metropolitana, AEG Cooperativa e dall’associazione Croass del Borghet, offrirà un’occasione per celebrare il piacere della lettura e il conseguente potere di arricchimento personale.

La manifestazione, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre, vedrà la partecipazione di alcuni dei più affermati autori italiani, tra i quali Gianni Oliva, Pier Franco Quaglieni, Andreja Restek, Patrizia Durante, Maria Luisa Alberico, Marina Rota e Nanni Barbaro. L’obiettivo della kermesse è di promuovere e presentare, accanto a nomi celebri, anche autori e autrici emergenti del Canavese e della Valle d’Aosta, dando loro visibilità e portandoli all’attenzione di un pubblico più vasto. Saranno presenti anche autori locali, tra cui Dario Omenetto, Patrik Perret, Maria Grazia Yon e Laura Pellissier.

Alcuni eventi programmati

Tra gli eventi in rilievo programmati, ci sarà anche l’esposizione del fotografo piemontese Simone Gaetano, la partecipazione dell’associazione “Asini si nasce” e la conferenza di Sandra Baruzzi, ambasciatrice della ceramica di Castellamonte, insieme al presidente dell’Angi di Torino Chen Ming. Carla Aira (presidente Club Unesco di Ivrea) con lo scrittore Nanni Barbaro presenterà l’opera “Hopper si fermò ad Archi”. Il Festival sarà inoltre occasione per celebrare il 30° anniversario di attività del Gruppo Storico Medievale “LJ Ruset” e per ufficializzare il gemellaggio tra il “Festival Chateau Livres” di Issogne (Ao) e il Festival Book di San Gaudenzio.

