A Limone Piemonte una giornata di visite per prevenire le malattie vascolari arteriose e venose degli arti inferiori

LIMONE PIEMONTE – Il Comune di Limone Piemonte, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana e l’Associazione Pazienti malattie vascolari, organizza venerdì 16 agosto una giornata di prevenzione sulle malattie vascolari arteriose e venose degli arti inferiori.

Le visite verranno effettuate dalle 9 alle 13 nei locali degli ambulatori medici in Piazza Henri Dunant 13, a cura del Dott. Claudio Novali, primario emerito della divisione Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, nonchè fondatore e presidente dell’Associazione Pazienti malattie vascolari.

Agli utenti sarà offerta una visita vascolare degli arti inferiori, completa di rilevazione dei polsi arteriosi ai piedi ed eventuale Doppler C W per misurazione ABI, eco-doppler venoso e consigli su aspetti clinici delle malattie della circolazioni e relative terapie.

Per una migliore organizzazione della giornata, è consigliata la prenotazione all’Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 – iat@limonepiemonte.it). La prestazione è gratuita. Ai fruitori darà proposta l’iscrizione all’Associazione Pazienti malattie vascolari, regolarmente iscritta al Registro nazionale del terzo settore, come socio ordinario (quota 20 euro l’anno) o come socio sostenitore (donazione libera).

