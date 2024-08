Nubifragio su tutto il torinese: grandine, pioggia e vento (foto e video)

TORINO – Da alcune ore ha iniziato a piovere su tutta la provincia di Torino. Le previsioni meteo dei giorni scorsi avevano previsto l’ondata di maltempo su tutto il Piemonte, tant’è che Arpa aveva emesso uno stato di allerta gialla su tutta la regione per pericolo grandine e raffiche di vento.

Oggi ha iniziato a grandinare a Moncalieri; alcuni utenti hanno segnalato chicchi piuttosto grandi (in foto).

A Mirafiori è scesa la nebbia, accompagnata dalla pioggia scrosciante. Qui il video.

Tra strade allagate, macchine costrette alla sosta e rami spezzati, ci sono già alcune segnalazioni di danni nei quartieri della città di Torino. In particolare si segnalano alberi caduti in corso Traiano e via Negarville.

