Fuori pericolo il 28enne accoltellato alla gola su un bus a Torino

TORINO – È fuori pericolo il 28enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato accoltellato diverse volte al collo e alle spalle su un bus della linea 72 da un uomo che poi è fuggito approfittando delle porte aperte. L’aggressione è avvenuta in corso Mortara all’altezza di via Orvieto in direzione di Venaria Reale.

La vittima è stata subito soccorsa da un motociclista di passaggio e trasportata in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino, dove in un primo momento si temeva per il peggio, ma per fortuna nessuna delle ferite ha colpito organi o tessuti vitali.

Ora è questione di tempo, se non per identificare l’aggressore, almeno per capire la dinamica dei fatti, grazie alle telecamere a circuito chiuso installate sui mezzi della GTT.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese