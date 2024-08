Due arresti per spaccio alla Piscina Sempione di Torino

TORINO – Due uomin di 29 e 26 anni, gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, sono stati arrestati dalla polizia.

Durante un controllo all’interno delle Piscine Sempione gli agenti hanno visto i due uomini in compagnia di una donna, risultata poi assuntrice di crack.

I controlli hanno permesso di trovare un pacchetto vuoto di fazzolettini di carta al cui interno erano presenti 65 dosi di crack già pronte allo smercio e alcuni grammi di hashish. Per i due è scattato l’arresto in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

