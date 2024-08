Il curioso caso delle targhe strappate dalle auto a Mirafiori durante il nubifragio

TORINO – Tra i danni causati dal violento nubifragio del 14 agosto che ha investito Mirafiori bisogne registrarne uno del tutto particolare. Nella zona di strada della Cacce, dove ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati, è accaduto anche qualcosa di davvero curioso.

La violenza del vento ha letteralmente strappato via le targhe dalle auto in sosta. Nelle ore successive i primi automobilisti che si sono accorti di quanto accaduto sono andati a cercarle dandosi una mano a vicenda. Chi ha infatti recuperato le targhe le ha posizionate in file lungo le balaustre della strada, in modo che fosse più facile ritrovare la propria anche per gli altri.

E’ nata così una sorta di esposizione di targhe come fosse un ufficio “targhe smarrite”. Sono una decina quelle perse e poi recuperate.

