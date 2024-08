Incendio in una cascina a Pinerolo, in azione anche un trypper

PINEROLO – Un incendio importante è scoppiato nella serata di ieri in una cascina in via Maestra a Riva di Pinerolo. I vigili del fuoco sono in azione con il personale del distaccamento di Pinerolo e i volontari Luserna e Santena.

Le fiamme hanno interessato anche un deposito di foraggio e per questo viene impiegato anche un trypper, una lancia antincendio installata su di un modulo cingolato robotizzato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si hanno informazioni riguardo a feriti coinvolti.

