Ivo Ferriani, é piemontese il dirigente sportivo italiano più influente al mondo: membro CIO e alla guida del bob e dello skeleton mondiali

GRUGLIASCO – Una costante fra le personalità che hanno realizzato le premiazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 é stata la presenza di Ivo Ferriani uno dei maggiori dirigenti sportivi dello sport mondiale e soprattutto piemontese doc.

Nato nel 1960 a Grugliasco ha partecipato ai Giochi olimpici di Calgary 1988, nel bob a due, come pilota insieme a Stefano Ticci, arrivando 19º. Alla fine della carriera sportiva è diventato allenatore della nazionale italiana di bob dal 1990 al 1994, passando poi dal 1994 al 1999 alla nazionale francese e poi dal 1999 al 2002 alla guida della nazionale canadese di bob e skeleton.

Finito il percorso da allenatore é ritornato in Italia per essere fino al 2009, direttore tecnico per il bob nella Federazione italiana sport invernali contribuendo anche alle Olimpiadi di Torino 2006.

Nel 2010 é stato eletto presidente della Federazione internazionale di bob e skeleton al congresso tenutosi a Lake Placid. Ivo Ferriani é ancora oggi presidente della Federazione

Dal 2016 fa anche parte del Comitato Olimpico Internazionale come membro esecutivo dal 2018 e quindi fa parte anche della giunta del CONI. Gli altri due membri del board CIO sono Giovanni Malagò e Franco Carraro

Ivo Ferriani è anche Presidente della AIOWF, l’associazione che riunisce le federazioni internazionali degli sport olimpici invernali. Dal 2011 é Commendatore della Repubblica Italiana. Nel 2017 gli è stato assegnato il collare d’oro al merito sportivo, la massima onorificenza del Comitato olimpico nazionale italiano.

