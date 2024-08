Nuovi disordini nel carcere di Torino, 8 agenti feriti

TORINO – Ancora disordini nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Ieri ennesima giornata difficile con le porteste dei detenuti che sono cominciate nel pomeriggio e sono proseguite per tutta la notte.

Prima una zuffa nel Padiglione B, con detenuti che si sono rifiuttati di tornare in cella ed hanno dato fuoco ad alcuni materassi, poi la protesta si è riaccesa nel Padiglione C, con i neon dell’illuminazione distrutti, come pure alcuni arredi e le telecamere di sorveglianza. Per rendere difficile l’arrivo degli agenti il pavimento è stato cosparso di olio.

Per fronteggiare la situazione è stato richiamato il personale libero dal servizio e sono stati fatti confluire agenti anche da altri istituti penitenziari piemontesi.

Il bilancio è di 8 agenti feriti, 6 nelle colluttazioni e 2 intossicati dal fumo degli incendi. La situazione al Lorusso e Cutugno è drammatica.

