Nuova allerta gialla in Piemonte: previsti per il weekend temporali e un brusco calo delle temperature

PIEMONTE – In Piemonte, per questo weekend di agosto, è scattata una nuova allerta gialla per temporali.

Come si legge sul sito dell’Arpa, infatti, «una saccatura nord-atlantica avanza gradualmente dalla Francia verso il Piemonte, portando un progressivo aumento dell’instabilità sulla regione nel corso del pomeriggio odierno. Nel corso di domani, si staccherà una bassa pressione chiusa a tutti i livelli atmosferici, in lento movimento dal Golfo Ligure all’alto Tirreno, mentre il cuore freddo della depressione transiterà sul nordovest italiano. Questo determinerà maltempo diffuso sul Piemonte al mattino e ancora rovesci e temporali, sparsi e intermittenti al pomeriggio, insieme ad un deciso calo termico».

Da lunedì, invece, il tempo tornerà stabile e soleggiato, con temperature di nuovo alte, grazie alla «rapida rimonta di un promontorio anticiclonico dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale».

